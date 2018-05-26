En Az Lise Mezunu 527 Mübaşir Alımı: Başvuru Şartları-Şekli ve Alım Yapılan İller

Adalet Bakanlığı mübaşir alımı yapıyor.

Geçtiğimiz haftada yayımlanan ilanda Adalet Bakanlığı en az lise mezunu adaylar arasından 527 adet mübaşir alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından başvurular geçtiğimiz gün başladı. Başvurularn başlaması ile birlikte memur adayları, mübaşir alımı için nereye başvuru yapacaklarını, başvuru şartlarını ve alım yapan yerleri araştırmaya başladı.

MÜBAŞİR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli mübaşir alımı başvuru şartları şu şekilde;

Türk vatandaşı olmak,

İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS -2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1981 ve sonra doğumlu olanlar)

tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için -2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

En az lise mezubu olmak.

KPSS 'den en az 70 almış olmak.

BAŞVURU

Mübaşir alımı başvuruları şahsen alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların başvuru formu, KPSS sonuç belgesi ve Mezuniyet belgesi ya da onaylı örneği ile Adliyelere müracaat etmesi gerekmektedir. Başka illere başvuru yapacak adayların bulundukları İl'e başvuru yapması gerekmektedir.

ALIM YAPILAN İLLERE GÖRE SAYI DAĞILIMI

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