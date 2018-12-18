En Az KPSS 60 Puanla MSB Sivil Memur Alımı!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak için yayımlanan ilan ile mühendis kadrolarına 523 kamu personeli alınacağı açıklanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 523 kamu personeli alımı ile ilgili başvuru süresi devam ediyor ancak yavaş yavaş sona yaklaşılıyor. Henüz başvuru yapmayanlar için detayları bir kez daha okuyucularımızla paylaşıyoruz.

19 Kasım 2018 tarihinde başlayan Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki 523 kişilik sivil memur kadrosuna başvurular 21 Aralık 2018 tarihine kadar devam edecek. Yani başvuru yapmak isteyenler için bu hafta cuma günü son gündür.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2018 yılı için sözleşmeli personel temini için başvuru kılavuzunu 19 kasım 2018 tarihinde yayımlanmıştı. Başvurular ilanın yayımlandığı 19 Kasım 2018 tarihinde başladı. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB) farklı mühendislik kadrolarında ve farklı bölgelerde olmak üzere toplamda 523 kamu personeli alımı yapacak.

Buna göre MSB bünyesinde personel ihtiyacını karşılamak üzere kamu personeli alımları Ankara, İstanbul, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Niğde, Afyonkarahisar, Çanakkale Tekirdağ, Hatay, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Konya, Isparta, Van, Sivas ve Adana şehirlerinde, Endüstri Mühendisi, Çevre Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Fizik Mühendisi, Kimya Mühendisi, Makine Mühendisi, Metalurji Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Uçak Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Mekatronik Mühendisi, Tekstil Mühendisi, Gemi İnşaat Mühendisi pozisyonlarda yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 35 yaşını bitirmemiş olmak, TSK, JGK ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirtilen sağlık yönetliğine uygun olmak, Herhangi bir terör örgütü üyesi olmamak, 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak gibi şartları ve nitelikleri taşıyan her aday başvuru yapabilir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki linklerde yer alan başvuru kılavuzunu detaylı bir şekilde inceleyebilir.

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

E-Devlet ile başvuru yapmak için tıklayınız...

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi : MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı CEBECİ/ANKARA Posta Kodu:06620

İrtibat Telefonu : (0312) 562 05 43 (2345-2353-2354)

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