Düzce Üniversitesi'ne Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 4/B Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımlandı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce yayımlanan ilanda alıma ilişkin, "Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 92 (doksan iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu alım için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki aranılan nitelikler ve diğer detayları incelemesi gerekiyor.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların T.C. Vatandaşı olması, kamu haklarındna mahrum olmaması, erkekler için askerlik şartını yerine getirmesi gerekiyor.

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