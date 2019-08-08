Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99208
ALTIN
264.674
DOLAR
5.4574
STERLIN
6.6547
EURO
6.1176
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!
Polis Memurluğu Başvuruları Başladı!
ÖSYM,2019 YKS sonuç değerlendirme raporu yayımlandı
“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!

Düzce Üniversitesi Hemşire Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 5 sözleşmeli personel (hemşire) alınacağı açıklandı. Başvuru yapacak adayların lisans mezunu olması şartı başvuru şartları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Düzce Üniversitesi Hemşire Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 5 sözleşmeli personel (hemşire) alınacağı açıklandı. Başvuru yapacak adayların lisans mezunu olması şartı başvuru şartları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

08 Ağustos 2019 Perşembe 21:42
Düzce Üniversitesi Hemşire Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 5 sözleşmeli personel (hemşire) alınacağı açıklandı. Başvuru yapacak adayların lisans mezunu olması şartı başvuru şartları arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru Tarihleri: 08 Ağustos 2019 - 23 Ağustos 2019

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
Genel Şartlar,
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
İstenen Belgeler;
1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
2- 4 adet fotoğraf
3- Özgeçmiş (CV)
4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca onaylanmış sureti)
5- 2018 KPSS Lisans sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)
9- Güvenlik Soruşturması Formu, Adli Sicil Kaydı (e-Devlet kapısından alınabilir)

BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile başvuru yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır.
Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
* Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
düzce üniversitesi hemşire alıyor işte başvuru şartları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Teknik Üniversitesi 6 bin 700 TL Maaşla Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
İstanbul Teknik Üniversitesi 6 bin 700 TL Maaşla Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Dokuz Eylül Üniversitesi 4 Bin TL Maaşla Sözleşmeli Memur Alıyor!
Dokuz Eylül Üniversitesi 4 Bin TL Maaşla Sözleşmeli Memur Alıyor!
MSB Açıktan Atama ile Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Detaylar!
MSB Açıktan Atama ile Önlisans Mezunu Memur Alıyor! İşte Detaylar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim