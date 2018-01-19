Düsseldorf Başkonsolosluğu KPSS Şartsız Kamu Personeli Alıyor (En Az Lise Mezunu)

Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından Devlet Personel Başkanlığında bir personel alım ilanı yayımlandı.

Konsolosluk tarafından yayımlanan ilanda, boşta bulunan 2 sekreter pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilana başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

Başvuru Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

# Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

# En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (Almanya’da lise düzeyinde mezuniyet için Abitur veya Fachabitur v.b. tamamlamış olmak),

# Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

# Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

# Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

# Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

# Çok iyi derecede Türkçe ve Almanca bilmek,

# Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Başvuru Şekli

Düsseldorf Başkonsolosluğu sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 6 Şubat tarihine kadar müracaatını şahsen veya posta yolu ile “Willstätterstr. 9, 40549 Düsseldorf” adresine yapması gerekmektedir.

# Başvuru formu

# CV

# Türk pasaportunun aslı veya işlem görmüş sayfaların fotokopisi

# Kimlik aslı ve onaylı sureti

# Mezuniyet belgesi

# Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

# 2 renkli vesikalık fotoğraf

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