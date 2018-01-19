Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Düsseldorf Başkonsolosluğu KPSS Şartsız Kamu Personeli Alıyor (En Az Lise Mezunu)

Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunları arasından KPSS şartsız sözleşmeli sekreter alımı yapılacağı açıklandı.

banner396

Düsseldorf Başkonsolosluğu KPSS Şartsız Kamu Personeli Alıyor (En Az Lise Mezunu)

Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunları arasından KPSS şartsız sözleşmeli sekreter alımı yapılacağı açıklandı.

19 Ocak 2018 Cuma 17:44
Düsseldorf Başkonsolosluğu KPSS Şartsız Kamu Personeli Alıyor (En Az Lise Mezunu)

Düsseldorf Başkonsolosluğu tarafından Devlet Personel Başkanlığında bir personel alım ilanı yayımlandı.

Konsolosluk tarafından yayımlanan ilanda, boşta bulunan 2 sekreter pozisyonuna sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilana başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

Başvuru Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

# Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

# En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak (Almanya’da lise düzeyinde mezuniyet için Abitur veya Fachabitur v.b. tamamlamış olmak),

# Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

# Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

# Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

# Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

# Çok iyi derecede Türkçe ve Almanca bilmek,

# Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. 

Başvuru Şekli

Düsseldorf Başkonsolosluğu sözleşmeli personel alım ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 6 Şubat tarihine kadar müracaatını şahsen veya posta yolu ile “Willstätterstr. 9, 40549 Düsseldorf” adresine yapması gerekmektedir.

# Başvuru formu
# CV
# Türk pasaportunun aslı veya işlem görmüş sayfaların fotokopisi
# Kimlik aslı ve onaylı sureti
# Mezuniyet belgesi
# Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
# 2 renkli vesikalık fotoğraf

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sekreter AlımıMemur AlımıKamu Personel AlımıLise Mezunu Memur AlımıKpsssiz Memur Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TBMM Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı (KPSS 70 Puan Şartı ile)
TBMM Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı (KPSS 70 Puan Şartı ile)
İlan Az Önce Yayımlandı: İnönü Üniversitesi KPSS Puanı ile Mülakatsız 50 Hemşire Alıyor
İlan Az Önce Yayımlandı: İnönü Üniversitesi KPSS Puanı ile Mülakatsız 50 Hemşire Alıyor
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular 21 Ocak'ta Başlayacak
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvurular 21 Ocak'ta Başlayacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim