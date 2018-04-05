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DPB Duyurdu: Gazi Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Gazi Üniversitesi, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS puanı ile mülakatsız memur alımı için az önce ilan yayımladı. Kamu personeli alımı için Gazi Üniversitesi 6 Nisan itibariyle başvuruları almaya başlıyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

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DPB Duyurdu: Gazi Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Gazi Üniversitesi, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS puanı ile mülakatsız memur alımı için az önce ilan yayımladı. Kamu personeli alımı için Gazi Üniversitesi 6 Nisan itibariyle başvuruları almaya başlıyor. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir?

05 Nisan 2018 Perşembe 23:46
DPB Duyurdu: Gazi Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı

Son dakika ilanı Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfasında yayımlandı.

6 Nisan 2018 tarihli kamu personeli alım ilanında Gazi Üniversitesi, kendi bünyesinde isithdam etmek üzere 209 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere KPSS puanı ile yapılan kamu personeli alımında mülakat uygulanmayacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre yapılacak personel alımının detayları şu şekilde;

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEZUNİYET ŞARTI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
  • Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
  • Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
  • Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
  • Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

BAŞVRU

İlana başvurular 20 Nisan tarihine kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Teknikokullar/BEŞEVLERANKARA adresinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ya da diğer yollarla yapılan alımlar kabul edilmez.

  • Başvuru formu
  • KPSS sonuç belgesi
  • Diploma örneği
  • Kimlik fotokopisi
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

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