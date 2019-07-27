Dokuz Eylül Üniversitesi 4 Bin TL Maaşla Sözleşmeli Memur Alıyor!

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile 48 sözleşmeli memur alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Yayınlanan ilanda "Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (45 Hemşire ve 3 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuruda bulunacakların;

* 10.07.2009 tarih 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesi gereğince son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4B) olarak çalışmamış olması.

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması,

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmaması,

* Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteklilerin;

Bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde nüfus cüzdan fotokopisi,KPSS sonuç belgesi,diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ile birlikte Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan ekli başvuru dilekçesini doldurarak Hastanemiz İnsan Kaynakları Birimine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



KPSS Puan sıralaması, başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içinde www.deu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

Başarılı olunduğu www.deu.edu.tr adresinde ilan edilen adayların 5 iş günü içerisinde Güvenlik ve Arşiv Araştırmasının başlatılabilmesi için istenilen belgelerle birlikte Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Güvenlik ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adaylar için, iş başı tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.



Adres: D.E.Ü. Hastanesi Başhekimliği İnciraltı / İZMİR Tel: (0 232) 412 23 20 - (0 232)

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