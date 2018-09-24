Doha Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayınlandı!..

Doha Büyükelçiliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilan ile sözleşmeli sekreter alımı yapacağını duyurdu.

Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

T.C. Doha Büyükelçiliği’nde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak, En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), İyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek, Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir), Özgeçmiş (CV), Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti, (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”), Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf. Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 11.00 ’de T.C. Doha Büyükelçiliği’nde yapılacaktır. Sınav konuları: Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat) Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik ( 1 Saat) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 25 Ekim 2018 Perşembe günü saat 11.00 ’de Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 07.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz New Diplomatic Area, Katifiya Zone: 66, Al Rabwa, St.310, P.O.Box: 1977 Doha, Qatar adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 16.00) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

SINAV YERİ:



Yazılı Sınav: T.C. Doha Büyükelçiliği, Diplomatic Area, Katifiya Zone: 66, Al Rabwa, St.310, P.O.Box: 1977 Doha, Qatar

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Doha Büyükelçiliği, Diplomatic Area, Katifiya Zone: 66, Al Rabwa, St.310, P.O.Box: 1977 Doha, Qatar

Tel : +974 4495 13 16 / 13 05

Fax : +974 4495 13 20

E-mail: embassy.doha@mfa.gov.tr

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