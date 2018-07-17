Dışişleri Bakanlığına Sözleşmeli Destek Personeli Alınacak!..

Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde destek personeli şöför niteliklerinde personel alımı yapacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilecek olan personeller ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı ilanın detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

T.C. Dışişleri Bakanlığına Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Alınacaktır

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında şoför olarak çalıştırılmak üzere, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 10 (on) sözleşmeli destek personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak;

(2 )Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak;

(3 )En az lise veya dengi okul mezunu olmak;

(4 )2016 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS-B) katılmış olmak (değerlendirme KPSS-94 puan türüne göre yapılacaktır);

(5 )En az 3 (üç) yıllık D sınıfı (önceki sınıflandırmaya göre E sınıfı) sürücü belgesine sahip olmak ve sözkonusu alanda en az bir yıl fiilen çalışmış olmak;

(6 )Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

(7) Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak;

(8) Arşiv ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak (sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar için gerçekleştirilecektir);

(9) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.)

II. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

- T.C. Kimlik Numarası,

- Mevcut görünümü yansıtan bir adet vesikalık fotoğraf,

- 2016 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

- Sürücü belgesinin onaylı sureti,

- Şoför olarak en az bir yıl çalışmış olduğunu gösterir SGK dökümü,

- En son mezun olunan okuldan alınan diplomanın onaylı örneği,

- Başvuru formu (ilanın ekinde yer almaktadır).

III. BAŞVURULAR

(1) Başvurular, 2 – 12 Ocak 2018 tarihleri arasında iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın aşağıda kayıtlı adresine yapılacaktır:

T.C. Dışişleri Bakanlığı,

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Merkez Personeli Şubesi

Dr. Sadık Ahmet Caddesi, No: 8

06100 Balgat – Ankara

Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle Bakanlığa ulaşmayan veya son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurularla, eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

(2) Sözleşme imzalamaya hak kazanan asil adayların ve belirlenecek sayıda yedek adayın listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.

III. DEĞERLENDİRME

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, 2016 KPSS (B) grubu KPSS-94 puan türü sıralamasına göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

(2) Listede duyurulan asil adaylar ile yedek olarak belirlenen ilk 10 (on) adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunmaları ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu düzenleyerek teslim etmeleri gerekmektedir.

(3) Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu olması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme imzalanacaktır.

(4) Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde müracaat etmeyenlerin, sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanların ve ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların bulunması halinde, en yüksek puanlı adaydan başlanmak üzere yedek adaylar yazılı tebligatla davet edilecektir.

(5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

(6) İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara

E-posta: ikad.ih@mfa.gov.tr

Tel: (312) 2921000

Başvuru Formu için tıklayınız.

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) BAŞVURU FORMU

1. İSİM, SOYAD : …………………………………………………………….............

2. TC KİMLİK NO : …………………………………………………………….............

3. SÜRÜCÜ BELGESİNİN İLK ALINMA TARİHİ: ...……………………………...

4. EN SON MEZUN : …………………………………………………………….............

OLDUĞU OKUL …………………………………………………………….............

5. ASKERLİK DURUMU : …………………………………………………………….............

6. ADRES* : …………………………………………………………….............

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…………………………………………………………….............

7. TELEFON NUMARASI : …………………………………………………………….............

8. E-POSTA ADRESİ : …………………………………………………………….............

*Tebligat adresi olarak belirtilecek adresin yanlış olması ve değişmesi halinde ulaşmayacak tebligatlar başvuru sahibinin sorumluluğunda olacaktır.

İşbu formda yer alan bilgilerin ve ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğunu; adli sicil, askerlik ve sağlık durumumun ilanda belirtilen şartları taşıdığını beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru sahibinin, Tarih

Adı, Soyadı : …./…../201…

İmzası :

Bu kısım, T.C. Dışişleri Bakanlığınca kullanılacak olup adayın bu alanda işaretleme yapmaması gerekmektedir.

TESLİM ALINAN BİLGİ VE BELGELER