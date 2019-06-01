Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Lise Mezunu Memur Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda KPSS şartı olmadan, en az lise mezunu Kuala Lumpur Büyükelçiliği'ne Türk Uyruklu Sözleşmeli memur alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları ve detaylar...

Başvurular en geç 14 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçilik “Turkish Embassy, Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir.

Kuala Lumpur Büyükelçiliğinde münhal hale gelecek 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Malayca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.



III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği’nde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Malayca’ya çeviri (1 saat)

Malayca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 3 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 14 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz “Turkish Embassy, Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği,

(Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia)

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Kuala Lumpur Büyükelçiliği,

(Menara Tan & Tan, Level 18, 207 Jalan Tun Razak, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia)

Tel:+60 3 2030 0100

Faks:+60 3 2181 3520

E-posta: embassy.kualalumpur@mfa.gov.tr

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