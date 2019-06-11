Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz En Az Lise Mezunu Memur Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı tarafından iki yeni ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanlarda Paris ve Liyon Büyükelçiliklerinde görevlendirilmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan sözleşmeli memur alınacağı açıklandı. İşte başvuru şartları...

T.C. Paris Büyükelçiliği 'ne Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacak

T.C. Paris Büyükelçiliğinde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da T.C. Paris Başkonsolosluğu’nda yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat)

Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar24 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 28 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimizin “16, Avenue de Lamballe 75016 Paris” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C Paris Başkonsolosluğu, 44, Rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Paris Büyükelçiliği, 16, Avenue de Lamballe 75016 Paris

Tel : +33 (0) 153 92 71 11 - 12

Fax : +33 (0) 145 20 41 91

E-mail: ambassade.paris@mfa.gov.tr

T.C. Liyon Başkonsolosluğu' na Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacak

T.C. Liyon Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.),

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da “72 rue Paul et Marc Barbezat 69150 DECINES-CHARPIEU” adresinde bulunan DİTİB / LYON merkezinde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat)

Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 17 Temmuz 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da Başkonsolosluğumuzda yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 21 Haziran 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğumuzun 87, rue de Sèze, 69006 Lyon-France adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Başkonsolosluğumuz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: DİTİB / LYON merkezi, 72 rue Paul et Marc Barbezat 69150 DECINES-CHARPIEU

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Liyon Başkonsolosluğu, 87, rue de Sèze, 69006 Lyon-France)

Tel : +33 (4) 72 83 98 56

Fax : +33 (4) 78 24 86 75

E-mail: consulat.lyon@mfa.gov.tr

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