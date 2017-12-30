Dışişleri Bakanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak (Başvuru Süreci Başlıyor)

Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında şoför olarak çalıştırılmak üzere en az lise mezunu sözleşmeli destek personeli alımı yapılacak. Dışişleri Bakanlığı 2018 Sözleşmeli Personel alım süreci ve daha fazlası kpss cafe adresinde.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Başvuruda bulunacak adayların DMK'nın 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması , 35 yaşından gün almamış olması, en az lise mezunu olması, 2016 KPSS'ye girmiş olması, En az 3 yıllık D sınıfı (eski sınıflandırmaya göre E) sürücü belgesine sahip olması, herhangi bir kurumda 4/b statüsünde çalışmıyor olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN , NASIL YAPILACAK?

Başvurular 2 Ocak'ta başlayacak 12 Ocak 2018 tarihine kadar iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla talep edilen belgelerle birlikte T.C. Dışişleri Bakanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Merkez Personeli Şubesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi, No: 8 06100 Balgat – Ankara adresine yapılacak. Alımla ilgili tüm detaylara ulaşabileceğiniz, talep edilen belgeleri öğrenebileceğiniz başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

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