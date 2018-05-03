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Dışişleri Bakanlığı En Az Lise KPSS'siz 2 Kamu Personel Alımı Yapacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından bir kamu personeli alım ilanı yayımlandı. DPB'de yayımlanan ilanda KPSS şartsız en az lise mezunu alımların yapılacağı belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığı En Az Lise KPSS'siz 2 Kamu Personel Alımı Yapacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından bir kamu personeli alım ilanı yayımlandı. DPB'de yayımlanan ilanda KPSS şartsız en az lise mezunu alımların yapılacağı belirtildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:12
Dışişleri Bakanlığı En Az Lise KPSS'siz 2 Kamu Personel Alımı Yapacak

Köln Başkonsolosluğu tarafından Devlet Personel Başkanlığı sayfasında bir ilan yayımlandı.

DPB resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanda Köln Başkonsolosluğu, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli sekreter alımı yapacağını duyurdu. KPSS şartı olmadan yapılan alımda adayların iyi daktilo kullanmaları istenirken Almanca dilini de iyi derecede bilmeleri istendi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
  • En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
  • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
  • Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
  • Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
  • Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

BAŞVURU

İlan bugün yayımlandı. Başvurular da ilanın yayımlanması ile birlikte başladı Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evrakları 18 Mayıs 2018 günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluk “Türkisches Generalkonsulat, Luxemburgestr. 285, 50354 Hürth" adresine yapması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılmaktadır.

  • Başvuru dilekçesi
  • Özgeçmiş 
  • Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
  • Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
  • Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti,
  • Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
  • 2 fotoğraf.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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