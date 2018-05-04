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Dışişleri 15-21 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Dışişleri bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayımlanan ilanda bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere 17 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alınacak personeller, Bakanlık bünyesinde yüksek maaşla çalıştırılacak.

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Dışişleri 15-21 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Dışişleri bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nda yayımlanan ilanda bilişim personeli kadrosunda istihdam etmek üzere 17 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alınacak personeller, Bakanlık bünyesinde yüksek maaşla çalıştırılacak.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:45
Dışişleri 15-21 Bin TL Maaşla Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Dışişleri bakanlığı tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

4 Mayıs tarihli DPB sayısında yayımlanan ilanda Bakanlık, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere yüksek maaşla kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında alınacak personeller bilişim personeli kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Yayımlanan ilanda alınacak personel sayısının 17 olduğuna yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışındaki dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu bentte belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katına kadar ücret ödenebilecek pozisyonlardan biri için başvuru yapabilirler.)
  • Üniversite yerleştirilme sıralaması ve mezuniyet ortalamasına ilişkin olarak aşağıdaki şartı sağlıyor olmak (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ve askeri okullardan lisans derecesinde mezun olanlardan bu şart aranmaz);

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular  https://sinav.mfa.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Adayların başvurularını ekte istenen evraklarla birlikte yapması gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlanın özel şartları, başvuru esnasında istenen evraklar ve ilan metnine gitmek için TIKLAYIN

ALINACAK PERSONELLERE VERİLECEK MAAŞ

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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