Dicle Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Dicle Üniversitesi yayımladığı ilan ile 10 Lisans mezunu hemşire, 38 Lise mezunu hemşire ve 2 kişi de diğer sağlık personeli pozisyonunda sözleşmeli personel alımı yapacak.

ADAYLARDA ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak. Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak, İlanda belirtilen unvanların hizasındaki şartları taşımak. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSS(P3), Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS(P94) puanı esas alınacaktır Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesh tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması. Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir. Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel başvuruda bulunamaz. Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesh edilenler başvuruda bulunamazlar. Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile Pozisyonu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaklardır.

Başvurular ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Noter vekâleti ile müracaat kabul edilecektir. Eksik belge ile müracaat alınmayacaktır. Süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER:

Fotoğraflı Başvuru Formu, Dilekçe (Üniversitemiz www.dicle.edu.tr. adresinden temin edilecektir) isteklilerin başvuruya gelmeden önce eksiksiz bir biçimde doldurmaları gerekmektedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.) Ortaöğretim Mezunları için 2016 Yılı KPSS sonuç belgesi. Lisans Mezunları için 2018 KPSS sonuç belgesi Plastik dosya.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvur sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.dicle.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü/Personel Daire Başkanlığı Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tlf: 0 412 241 10 50-2320-5182-5136

İlan Başvuru Tarihi 11 Eylül 2018 tarihinde başlayıp 25 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

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