DHMİ Personel Alımı Yapıyor! Sınav Duyurusu Yayınlandı! İşte Detaylar...

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda "Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere sınavla 8. Derecede 7 (yedi) Müfettiş

Yardımcısı alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

A- SINAV BAŞVURU ADRESİ: https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvuru yapılacaktır.

B- SINAV YERİ : ANKARA

C –YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLARIN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: Yazılı sınav 30 KASIM 2019 tarihinde olup, sözlü sınav daha sonra www.dhmi.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

-SINAVA KATILMA ŞARTLARI:

1- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 140 kişi içerisinde bulunmak, (Puanı 140. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde sayılan nitelikleri taşımak, (Yazılı sınavı kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenilecektir.)

3- Sınavın açıldığı Ocak ayı başı itibariyle (01 Ocak 2019) 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

5- Sağlık durumu açısından yurdun her yerinde görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylar tarafından tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenecektir.)

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak, (Yazılı sınavı kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)

7- Daha evvel DHMİ Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılmamış veya en fazla bir kez katılmış olmak,

8- Müfettişlik karakter ve niteliklerini haiz bulunmak (Bu husus DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak incelemeler ile tespit olunacaktır.)

E- SINAV BAŞVURUSU ve İSTENİLEN BELGELER:

Başvurular en geç 08.11.2019 günü saat 23:59’a kadar https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinde “Müfettiş Yardımcılığı Başvuru” bağlantısından yapılacaktır. Adaylar buradan son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı, diploma, KPSS sonuç belgesi ve özgeçmişlerini sisteme yükleyeceklerdir. Sınava başvuru aşamasında, adaylardan herhangi bir belge fiziki olarak istenilmeyecektir. Adaylar buradan yükleyecekleri belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Yapılacak olan incelemede belgelerin sahte olduğunun anlaşılması halinde aday ile ilgili gerekli yasal süreç başlatılacaktır.

F-SINAV KONULARI:

1 - HUKUK

a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar),