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DHMİ Memur Alım Sınav Tarihleri ve Yerleri Belli Oldu!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yeni duyuru yayımlandı ve 112 memur alımı kapsamında sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. DHMİ Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı kapsamında düzenlenecek sınava girecek adaylardan talep evraklar belli oldu... İşte ayrıntılar...

DHMİ Memur Alım Sınav Tarihleri ve Yerleri Belli Oldu!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yeni duyuru yayımlandı ve 112 memur alımı kapsamında sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. DHMİ Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı kapsamında düzenlenecek sınava girecek adaylardan talep evraklar belli oldu... İşte ayrıntılar...

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:11
DHMİ Memur Alım Sınav Tarihleri ve Yerleri Belli Oldu!

"​Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuru yapan, durumu olumlu olan ve sınava katılacak adayların listesi EK-1'de belirtilmiş olup; adayların belirtilen tarihte ve saatlerde Genel Müdürlüğümüzde yapılacak sınava katılmaları gerekmektedir. 

Sınava girecek adayların Ek-2'de bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu EK-3'te yer alan talimatlara göre doldurarak (3 nüsha) sınav günü yanında bulundurmaları ve 60 (Altmış) puanı geçen adayların formlarını teslim etmeleri gerekmektedir. " denildi.

DHMİ 112 MEMUR ALIMINDA TALEP EDİLEN EVRAKLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 112 memur alımı kapsamında sınava girecek adaylardan talep edilen evraklar;

1- Nüfus Cüzdanı

2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu 

DHMİ 112 MEMUR ALIMI SINAV TARİHLERİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 112 memur alımı sınav yeri ise şu şekilde;

DHMİ Genel Müdürlüğü Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı (2. Kat) Emniyet Mh.Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri No:32

P.k.: 06560
Etiler/Yenimahalle/ANKARA

Telefon                                        :
0 312 204 28 52 (İnsan Kaynakları D.Bşk.)

0 312 204 22 30 (Hava Seyrüsefer D.Bşk.)

Detaylar: "https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/duyurudetay.aspx?oid=56" web adresinde mevcuttur.

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