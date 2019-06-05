DHMİ Memur Alım Sınav Tarihleri ve Yerleri Belli Oldu!

"Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuru yapan, durumu olumlu olan ve sınava katılacak adayların listesi EK-1'de belirtilmiş olup; adayların belirtilen tarihte ve saatlerde Genel Müdürlüğümüzde yapılacak sınava katılmaları gerekmektedir.
Sınava girecek adayların Ek-2'de bulunan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu EK-3'te yer alan talimatlara göre doldurarak (3 nüsha) sınav günü yanında bulundurmaları ve 60 (Altmış) puanı geçen adayların formlarını teslim etmeleri gerekmektedir. " denildi.
DHMİ 112 MEMUR ALIMINDA TALEP EDİLEN EVRAKLAR
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 112 memur alımı kapsamında sınava girecek adaylardan talep edilen evraklar;
1- Nüfus Cüzdanı
2- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
DHMİ 112 MEMUR ALIMI SINAV TARİHLERİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 112 memur alımı sınav yeri ise şu şekilde;
DHMİ Genel Müdürlüğü Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı (2. Kat) Emniyet Mh.Mevlana Bulvarı Konya Yolu Üzeri No:32
P.k.: 06560
Etiler/Yenimahalle/ANKARA
Telefon :
0 312 204 28 52 (İnsan Kaynakları D.Bşk.)
0 312 204 22 30 (Hava Seyrüsefer D.Bşk.)
Detaylar: "https://www.dhmi.gov.tr/sayfalar/duyurudetay.aspx?oid=56" web adresinde mevcuttur.