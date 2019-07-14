Devlet Tiyatrolarına Sürekli İşçi Alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne İŞKUR üzerinden 56 sürekli işçi alınacağı bildirildi.

Personel alımı açıklamasında “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ‘Sürekli İşçi’ Alımı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan duyuruda Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya illerindeki birimlere alım yapılacağı kaydedildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA