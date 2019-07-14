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Devlet Tiyatrolarına Sürekli İşçi Alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne İŞKUR üzerinden 56 sürekli işçi alınacağı bildirildi.

Devlet Tiyatrolarına Sürekli İşçi Alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne İŞKUR üzerinden 56 sürekli işçi alınacağı bildirildi.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:31
Devlet Tiyatrolarına Sürekli İşçi Alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne İŞKUR üzerinden 56 sürekli işçi alınacağı bildirildi.

Personel alımı açıklamasında “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ‘Sürekli İşçi’ Alımı yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. Öte yandan duyuruda Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya illerindeki birimlere alım yapılacağı kaydedildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 15.07.2019 08:42
Anahtar Kelimeler:
devlet tiyatrolarına sürekli işçi alınacak
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