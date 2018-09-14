Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Sanatçısı Alacak

İstanbul Devlet Opera Ve Balesi Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladdığı ilan ile 1 Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alımı yapacağını duyurdu.

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı

Genel Müdürlüğümüz İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünün personel ihtiyacını karşılamak üzere Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Çalışma Grubunda Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda sözleşmeli 1 Orkestra Sanatçısı (Klarinet-Bas Klarinet) alınacaktır.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Sınava katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır. Yükseköğrenim Kurumu bünyesinde müzik ve sahne sanatları eğitimi veren fakülte, akademi veya konservatuarlardan lisans düzeyinde mezun olmaları şartı aranır.

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı Uygulama Müfredatı

Türk Uyruklu Temsil Başına Çalışma Grubunda Orkestra Sanatçısı olarak çalıştırılacak sanatçılar, Genel Müdürlük Sanat Kurulu veya Genel Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılacak branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Genel Müdür ya da Yardımcısının başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından veya Genel Müdür tarafından uygun görülmesi halinde Müdürlüklerde Müdür tarafından belirlenecek değerlendirme yapılan branşla ilgili en az iki kişi olmak üzere Müdür başkanlığında oluşacak en az üç kişilik komisyon tarafından dinleme ve denemeye tabi tutularak başarılı olanlar ile kadro ihtiyaç durumuna göre sözleşme yapılacaktır. Göreve alınanlardan gerekli görülenler tekrar deneme ve dinlemeye tabi tutulabilirler. Dinleme ve denemede başarılı olmayanlarla sözleşme yenilenmez.

SINAV ŞEKLİ KLARİNET:

W. A. Mozart Klarinet Konçertosu, sadece 1 ve 2 nci bölüm, kadansıyla (Piyano eşlikli). Deşifraj: Komisyonca sınav sırasında belirlenecek önemli orkestra eserlerinden seçmeler (Komisyon tarafından gerekli görüldüğü takdirde deşifre parçalar Basklarinet çalmayı da içerebilecektir.)

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuruların en geç 21 Eylül 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

Dilekçe Diploma Örneği, 2 adet Fotoğraf, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ile şahsen ya da posta yolu ile “Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, İDOB Orkestra Müdürlüğü Bahariye Cad. Caferağa Mah. No: 29 Kadıköy - İSTANBUL” adresine yapılabilir.

SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Yer : Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, İDOB Orkestra Müdürlüğü Bahariye Cad. Caferağa Mah. No: 29 Kadıköy - İSTANBUL

Sınav Tarihi ve Saati : 24 Eylül 2018 Pazartesi

Saat : 11.00

İRTİBAT TELEFONU : 0216 346 15 31

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