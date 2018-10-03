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Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı

İstanbul ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sanatçı, Klarnet Flüt, ve Trompet pozisyonlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli Kamu Personeli Alımı yapacağını duyurdu.

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Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı

İstanbul ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sanatçı, Klarnet Flüt, ve Trompet pozisyonlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli Kamu Personeli Alımı yapacağını duyurdu.

03 Ekim 2018 Çarşamba 08:56
Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı

İstanbul ile Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Sanatçı, Klarnet Flüt, ve Trompet pozisyonlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli Kamu Personeli Alımı yapacağını duyurdu.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1-   Değerlendirmeye katılacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlar ile birlikte aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

2-   Sanatla İlgili alanda bilgi işlem sistemlerinde çalıştırılmak üzere alınacak Sanatsal Yardımcı Elemanların seçiminde;

  1. En az lise mezunu olması,
  2. Genel olarak bilgisayar donanımı, yazılımı veya işletimi konularında belge sahibi olması ve iş deneyimi şartı aranır,
  3. Grafiker olarak çalıştırılacak Sanatsal Yardımcı Eleman personel seçiminde; Güzel Sanatsal Fakültesi Grafik bölümü mezunu olması ya da Adobe Photoshop, İllustration, In Desing, Web tasarım programlamasında tecrübeli, masa üstü yayıncılık ve reklamcılık alanında deneyim sahibi olması nitelikleri aranır.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Türk Uyruklu Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Sanatsal Yardımcı Eleman Uygulama Müfredatı

Türk Uyruklu Misafir Sanatçı Temsil/Gün Başına Çalışma Grubunda Sanatsal Yardımcı Eleman sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılacak kişiler Müdürlüklerde, Müdür veya Müdür Yardımcısının Başkanlığında ve Müdür tarafından belirlenecek iki kişi olmak üzere en az üç kişilik komisyon tarafından değerlendirilmeye tabi tutularak belirlenir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, en geç 05 Ekim 2018 Cuma günü mesai saati bitimine kadar ilgili Müdürlüğe;

1-   Dilekçe,

2-   2 adet Fotoğraf,

3-   Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4-   Adli sicil kaydı,

5-   Diploma örneği

Yukarıda sıralanan evraklar ile şahsen ya da posta yolu ile müdürlüğün adresine yapılabilir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.10.2018 09:53
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devlet opera balesi müdürlüğü sözleşmeli kamu personeli alımı
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