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Devlet Demiryolları Personel Alımı Yapıyor!..

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı iki ilan ile engelli ev eski hükümlü personeller alacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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Devlet Demiryolları Personel Alımı Yapıyor!..

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı iki ilan ile engelli ev eski hükümlü personeller alacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:52
Devlet Demiryolları Personel Alımı Yapıyor!..

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı iki ilan ile engelli ev eski hükümlü personeller alacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Devlet Demiryolları 14 Engelli, 4 eski hükümlü işçi alımı yapacak. Alifuatpaşa 121 Yol Bakım Şefliğine demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe alınacak personeller ile ilgili detaylar Devlet Demiryollarının yayımladığı ilanlarda yer alıyor.

İlanların başvuru tarihlerine, başvuru şartlarına ve diğer detaylara erişmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

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