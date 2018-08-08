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Devlet Demiryolları Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladı ilan ile 73 personel alımı yapacağını duyurdu.

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Devlet Demiryolları Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladı ilan ile 73 personel alımı yapacağını duyurdu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 23:53
Devlet Demiryolları Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladı ilan ile 73 personel alımı yapacağını duyurdu.

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ilan şöyle;

TALEBİMİZ 14.08.2018 TARİHİNDE İŞKUR’DA YAYINLANACAKTIR.

Şirketimiz işyerlerine tren makinisti sanat kolunda işe alınacak 73 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10.09.2018– 14.09.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir.

Sözlü sınavı 15.10.2018-19.10.2018 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak makinist işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan makinist işçilerin deneme süresi 4 aydır.

Talebimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

  1. Öğrenim belgesi,
  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  1. TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e- devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
  1. Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 5- KPSS Sonuç Belgesi (16 Ekim 2016 tarihinde yapılan)

6- “Tren Makinisti (Seviye 4)” Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4) 7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

Sözlü sınavını kazanan adaydan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

Sağlık kurulu raporunda;

Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş) Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış),

İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 frekansların ortalaması, 0-40 dB olmalıdır.)

TREN MAKİNİSTLERİ İÇİN ARANAN OKUL BÖLÜMLERİ;

BAŞVURACAK ADAYLARDA İSTENEN OKUL BÖLÜMLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ AŞAĞIDA YER ALAN BÖLÜMLERİ

Elektrik

Elektronik

Elektrik-Elektronik

Endüstriyel Elektronik

Elektrik-Elektronik Teknikerliği

Elektronik Teknolojisi

Endüstriyel Elektronik (U Eğitim)

Elektronik Yüksek Teknisyenliği

Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi

Makine

İş Makineleri

Bilgisayar Destekli Makine

Termik Santral Makineleri

Oto Elektrik-Elektronik

Oto Motor Teknolojileri

Motor

Mekatronik

Mekatronik (U Eğitim)

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistlik

TREN MAKİNİSTİ ALIMI YAPILACAK İŞYERLERİ ve ATANACAK SAYILAR

Sıra No

Sanat Kolu

Dairesi

Bölgesi

İşyeri

Atanacak Sayı

1

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

İstanbul

Halkalı Lokomotif Araç Bak.Atl. Md.

9

2

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

İstanbul

H.Paşa Lokomotif Araç Bak.Atl. Md.

10

3

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Ankara

Kayseri Araç Bakım Depo Md.

2

4

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Ankara

Çatalağzı Araç Bakım Depo Md.

5

5

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Sivas

Kars Araç

Bakım Depo Şefliği

10

6

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Sivas

Divriği Araç Bakım Depo Müdürlüğü

4

7

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Malatya

Malatya Lokomotif Araç Bakım Atl.Md.

5

8

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Malatya

Elazığ Araç Bakım Depo Md.

5

9

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Adana

Mersin Araç Bakım Depo Şefliği

6

10

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Adana

Konya Araç Bakım Depo Md.

5

11

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Adana

Ulukışla Araç Bakım Depo Şefliği

2

12

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Afyonkarahisar

Tavşanlı Depo Müdürlüğü

5

13

Makinist

İşçisi

Araç Bakım Dairesi Bşk

Afyonkarahisar

Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü

5

TOPLAM

73

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.08.2018 00:04
Anahtar Kelimeler:
2016 KPSS AlımPersonel AlımıDevlet Demir Yolları
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