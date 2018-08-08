Devlet Demiryolları Çok Sayıda Personel Alımı Yapacak!..

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladı ilan ile 73 personel alımı yapacağını duyurdu.

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ilan şöyle;

TALEBİMİZ 14.08.2018 TARİHİNDE İŞKUR’DA YAYINLANACAKTIR.

Şirketimiz işyerlerine tren makinisti sanat kolunda işe alınacak 73 işçi için iş gücü talebimiz ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10.09.2018– 14.09.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir.

Sözlü sınavı 15.10.2018-19.10.2018 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak makinist işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

İşe başlatılan makinist işçilerin deneme süresi 4 aydır.

Talebimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

Öğrenim belgesi,

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e- devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir), 5- KPSS Sonuç Belgesi (16 Ekim 2016 tarihinde yapılan)

6- “Tren Makinisti (Seviye 4)” Mesleki Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4) 7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)

Sözlü sınavını kazanan adaydan, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

Sağlık kurulu raporunda;

Görme Dereceleri (sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş) Renk Muayenesi (ishihora testi yapılmış),

İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması, 500,1000 ve 2000 frekansların ortalaması, 0-40 dB olmalıdır.)