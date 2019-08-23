Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97149
ALTIN
281.922
DOLAR
5.7454
STERLIN
7.0583
EURO
6.3899
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...
Çalışanlar, işverenler dikkat ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor !
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!
Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!
ETİ Maden KPSS'siz Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre uzman yardımcısı, şoför ve idari memur kadrolarındaki eksikliği gidermek adına 3 personel alınacağı belirtildi. İşte başvuru detaylar...

Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre uzman yardımcısı, şoför ve idari memur kadrolarındaki eksikliği gidermek adına 3 personel alınacağı belirtildi. İşte başvuru detaylar...

23 Ağustos 2019 Cuma 12:23
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre uzman yardımcısı, şoför ve idari memur kadrolarındaki eksikliği gidermek adına 3 personel alınacağı belirtildi. İşte başvuru detaylar...

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Denizli ihracatçılar Birliği Genel Sekreterliğrne sınavla 1 (Bir) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) idari Memur, 1(Bir) Şoför olmak üzere İhracatçı Birlilderine sınavla toplam 3 (üç) personel alınacaktır.

Adaylar sadece bir kadro için başvuru yapabilecek olup, diğer İhracatçı Birlilderi Genel Sekreterliklerince aynı anda açılan sınavlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir.

Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında iki defa elenen adaylar sınava katılamaz.

2- Personel alımları için 2018.2019 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavlarından ilgili Genel Sekreterlik taraf ından istenen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak ayrıca Uzman Yardımcılığı kadrosu için Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan, ilgili Birliklerce talep edilen asgari puan almış olmak ayrıca Şoför kadrosu için en az 5 yıllık ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak şaülan aranmaktadır.

3- Genel Sekreterlik tarafından istenen diğer şaüları sağlamış olmak gerekmektedir.

4- Alınacak personel sayıları aşağıda beliüilmiş olup, sınava katılma şaülan ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ilgili Genel Sekreterliğin web adresinde yayınlanmaktadır.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
denizli ihracatçılar birliği kpss puanla şoför memur alıyor işte başvuru detayları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önlisans Mezunu KPSS'siz Koruma Memuru Alınacak! İşte Başvuru Şartları!
Önlisans Mezunu KPSS'siz Koruma Memuru Alınacak! İşte Başvuru Şartları!
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...
İnönü Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
İnönü Üniversitesi Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim