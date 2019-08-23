Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yeni bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilana göre uzman yardımcısı, şoför ve idari memur kadrolarındaki eksikliği gidermek adına 3 personel alınacağı belirtildi. İşte başvuru detaylar...

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1- Denizli ihracatçılar Birliği Genel Sekreterliğrne sınavla 1 (Bir) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) idari Memur, 1(Bir) Şoför olmak üzere İhracatçı Birlilderine sınavla toplam 3 (üç) personel alınacaktır.

Adaylar sadece bir kadro için başvuru yapabilecek olup, diğer İhracatçı Birlilderi Genel Sekreterliklerince aynı anda açılan sınavlardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir.

Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında iki defa elenen adaylar sınava katılamaz.

2- Personel alımları için 2018.2019 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavlarından ilgili Genel Sekreterlik taraf ından istenen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak ayrıca Uzman Yardımcılığı kadrosu için Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğer olan, ilgili Birliklerce talep edilen asgari puan almış olmak ayrıca Şoför kadrosu için en az 5 yıllık ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanmak şaülan aranmaktadır.

3- Genel Sekreterlik tarafından istenen diğer şaüları sağlamış olmak gerekmektedir.

4- Alınacak personel sayıları aşağıda beliüilmiş olup, sınava katılma şaülan ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ilgili Genel Sekreterliğin web adresinde yayınlanmaktadır.

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