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Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Çukurova Üniversitesi'nin sözleşmeli hemşire, sağlık teknikeri , laborant, eczacı, sosyal çalışmacı ve sağlık fizikçisi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi.

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Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Çukurova Üniversitesi'nin sözleşmeli hemşire, sağlık teknikeri , laborant, eczacı, sosyal çalışmacı ve sağlık fizikçisi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi.

20 Mayıs 2018 Pazar 13:15
Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Çukurova Üniversitesi'nin sözleşmeli hemşire, sağlık teknikeri , laborant, eczacı, sosyal çalışmacı ve sağlık fizikçisi alımı için başvuru sürecinde sona gelindi. Başvurular 22 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

Geçtiğimiz haftalarda üniversite rektörlüğünün resmi internet sitesi, Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı vasıtasıyla yayımlanan ilanda üniversite hastanesinde görevlendirilmek üzere 162 sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirilmişti.

Aynı duyuruda alımlar için başvuruların üniversitenin personel dairesine talep edilen belgelerle şahsen yapılacağı belirtilmiş, başvuru genel ve özel şartları da açıklanmıştı.

Başvuru Genel , Özel Şartları , Başvuru için gerekli belgeler ve diğer detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz : 

Başvuru Formu Üniversite internet sitesinden temin edilebilir. Başvuru sırasında adaylardan Nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, 1 adet fotoğraf, taahhütname, 2016 KPSS  sınav sonuç belgesi talep edilecek.

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