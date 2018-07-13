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Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Arıyor!..

Çukuova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanla Çukurova Üniversitesi Anaokulu'nda görevlendirilmek üzere 6 Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı alımı yapacağını duyurdu.

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Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Arıyor!..

Çukuova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanla Çukurova Üniversitesi Anaokulu'nda görevlendirilmek üzere 6 Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı alımı yapacağını duyurdu.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:04
Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı Arıyor!..

Çukuova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımladığı ilanla 6 Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı alımı yapacağını duyurdu.

İlanın detayları şöyle;

İŞE ALINACAK KİŞİLER SÖZLEŞMELİ İŞÇİ (DEVLET MEMURLUĞU DEĞİLDİR) STATÜSÜNDE  1 YIL SÜREYLE BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞTIRACAK OLUP, ASGARİ ÜCRET ÖDEMESİ YAPILACAKTIR.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde talebin yayımlandığı yerdeki İl/Şube Müdürlüğümüzden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

Taleplerde 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) sonuçları geçerli olup, 2016 KPSS P93 puan türünden en az 60 puanı olan adayların başvuruları kabul edilecektir

Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir.

Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar içerisinden öncelik belge tarihlerine göre talep sayısının üç katını geçmeyecek şekilde isim ve adresleri ile durumlarını açıklayıcı bilgi talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden en yüksek puan alandan başlamak üzere talep sayısının üç katı olacak şekilde düzenlenecek nihai listede yer alan kişilerin isim ve adresleri, işçi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir.

İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. - Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

İlanı işkur sitesinden görüntülemek için tıklayınız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.07.2018 13:33
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