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CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı-İşte Başvuru Şartları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapacağını duyurdu. Kadın ve erkek adaylar arasından yapılacak alımın tüm detayları haberimizde.

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CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı-İşte Başvuru Şartları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu adaylar arasından 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapacağını duyurdu. Kadın ve erkek adaylar arasından yapılacak alımın tüm detayları haberimizde.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:35
CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı-İşte Başvuru Şartları

CTE beklenen infaz koruma memuru alım ilanını yayımladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında adayların KPSS'den en az 70 olması gerekmektedir.

5.379 ERKEK, 1.302 KADIN İKM ALIMI YAPILACAK.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Adli sicil kaydı olmaması,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

BAŞVURU

İnfaz Koruma Memuru alımı başvuruları 21 Mayıs 2018 günü başlayacak. Adaylar başvurularını KPSS sonuç belgesi, başvuru formu ve mezuniyet belgesi ile Adliyelere yapacak.

Alım yapılacak yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.05.2018 14:03
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Yorumlar
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Jo Dalton 3 saat önce

2017 kpssye niye girdik ki hep 2016 isteniyor

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Sevda 3 saat önce

30 yaş sınır koyuyorsanız o zaman 20 yılını yada prımını doldurmuş ınsanları emeklı yapın neden 65 yaşını bekliyorsunuz bu ınsanlara yazık ya

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Yeter 2 saat önce

Yeter artik şu KPSS puanları indirin biraz Allah aşkına yaaa

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Güneş 2 saat önce

Yardiyanlik istediğim meleklerden biri ama bu yad sınırı ve kpss puanı olmasa

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Yeter 2 saat önce

Yeter artik şu KPSS puanını düşürün Allah aşkına yaaa

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Hayat 2 saat önce

Ya bisey diyeceqmde KPSS 70 istiyor ama gardiyanlıkta bu ne işe yarıyor ya. Oturupta matematik mi türkce sosyal mi çözeceğiz yoksa ders falan mı vereceğiz. Tam diyorum yayım geldi diye yeminle kursağımda kalıyor şu KPSS puanı yüzünden sadece 2 puan eksik ya

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Hasret 2 saat önce

Kpss nedir ne işe yarıyor neden bütün kurumlar 70 puan ve üzeri bu 70 alan adam da aynı işi görecek alamayanda neyin kafasını yaşıyorsun ey Adalet bakanı yeter artık torpil i olan yaşadı olmayan mahvoldu valla bu kpss den dolayı tımarhaneye yatacağım yafa intihar edeceğim

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muzaffer 2 saat önce

alim yapacak yerler ve olan metni ne ulaşamıyorum ya duzeltin sunu cte nin ana sayfasina da dusmemis z8daha alim olacagi

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