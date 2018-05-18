CTE Kadın-Erkek 6681 İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Alımı-İşte Başvuru Şartları

CTE beklenen infaz koruma memuru alım ilanını yayımladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda 6681 adet İnfaz Koruma Memuru alımı yapılacağı bildirildi. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında adayların KPSS'den en az 70 olması gerekmektedir.

5.379 ERKEK, 1.302 KADIN İKM ALIMI YAPILACAK.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Adli sicil kaydı olmaması,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

BAŞVURU

İnfaz Koruma Memuru alımı başvuruları 21 Mayıs 2018 günü başlayacak. Adaylar başvurularını KPSS sonuç belgesi, başvuru formu ve mezuniyet belgesi ile Adliyelere yapacak.

Alım yapılacak yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

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