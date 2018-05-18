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CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (İKM, Katip, Teknisyen, Destek Personeli)

CTE en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İKM, Sağlık, Teknisyen ve diğer kadrolara yapılacak alım için adayların KPSS'den en az 70 puan almış olması gerektiğine yer verildi. İlan detayları haberimizde.

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CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (İKM, Katip, Teknisyen, Destek Personeli)

CTE en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. İKM, Sağlık, Teknisyen ve diğer kadrolara yapılacak alım için adayların KPSS'den en az 70 puan almış olması gerektiğine yer verildi. İlan detayları haberimizde.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:24
CTE 7467 Kamu Personel Alım İlanı Yayımlandı (İKM, Katip, Teknisyen, Destek Personeli)

CTE persoenl alım ilanı yayımlandı.

On binlerce memur adayının beklediği ilan az önce yayımlandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kendi bünyesinde isithdam etmek üzere 7467 adet personel alımı yapacağını duyurdu.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Yayımlanan ilanda en az  lise mezunu adaylar arasından 6.681 infaz ve koruma memuru, 49 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 223 diğer sağlık personeli (sağlık memuru), 185 teknisyen, 266 destek personeli (şoför), 42 destek personeli (aşçı), 21 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 7.467 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
  • Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
  • Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;
  • Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

A- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11/06/2018 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
  • Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak,
  • Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği)

  • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
  • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) 

  • Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden ya da bu bölümlerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olmak,

Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

Sözleşmeli teknisyen

  • En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
  • Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci)

  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak, gerekmektedir.

BAŞVURU

Başvurular 21/05/2018 günü başlayıp, 11/06/2018 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 

Alım yapılacak yerler ve kadro dağılımı için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 18.05.2018 14:03
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Yorumlar
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muzaffer 3 saat önce

Alım yapacak yerleri göremiyorum karsima beyaz bir sayfa cikiyor

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Nur 3 saat önce

Niye 2016 kpss puani.2017 degil

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Emel 3 saat önce

Ya niye kpss 70

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Onur 3 saat önce

Kpss 60 puana çekilsin

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Magdur 3 saat önce

Sizin 70 sinizin ya napalim olelimmi bir daha gircem kpss ye yine 70 cikamicam cunku bizim kaderimiz bu yeter artik be bune yok 70 yok lisana mezunu biz surunelim anliyoruz biz sizi.

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Yeter 2 saat önce

Emel hanim :)))

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Emin38 2 saat önce

Gerçekten adalet bakanlığı ne zmn baksam alımlarına 70 in altına düşürmedi.kurumlar girebilsin diye 60 kadar düşürüyo.yazik günah ya.tamam belki yine bı şansımız yok ama bu kadarda ezik gitmeyin bizi

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ayşe kaya 22 dakika önce

katiplik için lisans mezunları başvurabiliyor mu? kafam karıştı benim.

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