Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS'siz 175 temizlik ve güvenlik görevlisi alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15'i temizlik, 160'ı güvenlik görevlisi olmak üzere 175 daimi işçi alacağını açıkladı. İşte Başvuru şartları ve detaylar...

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen unvanlarda sürekli işçi alınacaktır.

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saldı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tai'ihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

3) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi), Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahküm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir?)

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7) Hakkında Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

8) Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

9) Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10) Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.

11) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

12) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

13) işe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-smav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

15) Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.

16) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

17) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen unvanlardaki tercih ettikleri meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14.10.2019-18.10.2019 talihleri arasında online olarak yapılacaktır.

III. KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi noter huzurunda merkezde Personel Genel Müdürlüğü tarafından taşrada ise Valilik/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

2) Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

3) Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız ( www.csb.gov.tr ) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapıl may acaktır.

4) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.csb.Rov.ti') internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanlarm yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

5) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

IV. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız ( www.csb.gov.tr ) internet sitesinde daha soma ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

V. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarım belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten soma belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tai'ihleri Bakanlığımız ( www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adayların sözlü sınav puanı, sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

3) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.csb.gov.tr ) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sınav sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 4 (dört) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan soma 4 (dört) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten soma yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakım posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar merkezde Personel Müdürlüğüne, taşrada ise ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha soma belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alman adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 2 (iki) iş günü içerisinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanlarm, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

VIII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlanen duyurulur.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRİCİLİK BAKANLIĞI 175 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI MESLEK KOLU KONTENJAN DAĞILIM!

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI BİRİMİ (MERKEZ-TAŞRJ KADRO ÜNVA MESLEK KOL ADEDİ ÇALIŞMA PERİYODU ÖĞRENİM DURUMU SERTİFİKA SAĞLIK DURUMU YAŞ SINIRI ALIM ŞEKLİ KURA TARİHİ VE SAATİ MERKEZ SÜREKLİ İŞÇİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ 15 Belirsiz Süreli (Daimi) En az ilköğretim Mezunu 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 ADANA SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 3 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 ADIYAMAN SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 4 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat:10:00 AĞRI SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 1 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba 5aat:10:00 AKSARAY SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 4 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat;10:00 ANKARA SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Sila hlı) 6 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. İS yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 ANTALYA SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 5 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu [Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 AYDIN SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 3 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 518® sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. İS yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV S Kasım 2019 Çarşamba Saat:10:ÜO BARTIN SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 4 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 BATMAN SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 3 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak. . 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV S Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 BAYBURT SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 2 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat:10:00 BİLECİK SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahtı) 1 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 BOLU SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 1 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşı nd an gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 BURSA SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 2 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV S Kasım 2019 Çarşamba Saat:10:00 ÇANAKKALE SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 1 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 ya şen t tarnamlam tş o Imak ve so n başvu ru ta rihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 DENİZLİ SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 1 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu [Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 DİYARBAKIR SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 4 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlıkşartlarına haiz olmak. 18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat:10:00 EDİRNE SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 4 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 ELAZIĞ SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 2 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 ERZİNCAN SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 2 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Öze! Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi İtibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat:10:00 ESKİŞEHİR sürekli işçi GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 2 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat:10:00 GÜMÜŞHANE SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 4 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 HAKKARİ SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 5 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 saydı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşım tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat:10:00 HATAY sürekli işçi GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 8 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. İS yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00 İĞDIR SÜREKLİ İŞÇİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı) 1 Belirsiz Süreli (Daimi) En az Ortaöğretim Mezunu (Lise ve Dengi) Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak KURA-SÖZLÜ SINAV 6 Kasım 2019 Çarşamba Saat: 10:00