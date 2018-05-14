Celal Bayar Üniversitesi Personel Alımı Başvuruları Başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

14 Mayıs tarihli DPB sayısında yayımlanan ilanda Celal Bayar Üniversitesi, kendi bünyesinde isithdam etmek üzere 32 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre alımı yapılacak personellerde KPSS B grubu puanı esas alınacak. Alımlar mülakatsız olup başvuru yapan adayların KPSS başarı sırası esas alınacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE MEZUNİYET İLE DİĞER ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU

Manisa Celal Bayar Üniversitesi kamu personeli alımı başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların 28 Mayıs tarihi mesai bitimine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen gitmesi gerekmektedir.

Başvuru formu

Öğrenim belgesi,

KPSS sonuç belgesi

Deneyim belgesi

Başvurulan nitelik kodunun Aranan Nitelikler bölümünde istenmişse, sertifika ve eğitim belgesi

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