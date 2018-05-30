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Büyükelçilik KPSS'siz Lise Mezunu Sekreter Alımı Yapıyor

Astana Büyükelçiliği en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli sekreter alımı yapıyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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Büyükelçilik KPSS'siz Lise Mezunu Sekreter Alımı Yapıyor

Astana Büyükelçiliği en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli sekreter alımı yapıyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

30 Mayıs 2018 Çarşamba 19:41
Büyükelçilik KPSS'siz Lise Mezunu Sekreter Alımı Yapıyor

Astana Büyükelçiliği KPSS'siz lise mezunu personel alımı yapıyor.

Astana Büyükelçiliği tarafından geçtiğimiz gün DPB'de yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan 2 adet sözleşmeli sekreter alımı yapılacağı bildirildi. T.C. Astana Büyükelçiliği bünyesinde boş buluna nkadroda sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere yapılacak alımda aşağıdaki şartlar aranıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
  • En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
  • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
  • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
  • Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
  • Çok iyi derecede Rusça, Kazakça ve Türkçe bilmek
  • Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. 

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 11 Haziran'a kadar “Taşenova No: 3, 010000 Astana/KAZAKHSTAN” adresine yapılacak.

  • Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
  • Özgeçmiş (CV),
  • Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
  • Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
  • Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)
  • Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
  • Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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