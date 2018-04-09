Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak (Başvurular 16 Nisan'da Sona Eriyor)

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvuru sürecinde sona geliniyor.

Üniversite rektörlüğünden geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri yer almış , alım için ayrılan kontenjan bilgileri ve mezuniyet şartları açıklanmıştı.

Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Röntgen Teknisyeni unvanlarında gerçekleşecek alımlara başvuruda bulunacak kişilerin 2016 KPSS'ye girmiş olması gerekiyor. Başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecek, sözlü sınav ya da yazılı sınav süreci olmayacak, en yüksek puan alan adaylar doğrudan atanmaya hak kazanacaklar. Kontenjan dağılımı ve adaylarda aranan niteliklere aşağıdaki tablodan erişim sağlayabilirsiniz.

Başvuru sırasında gerekli belgeleri de barındıran başvuru sürecine dair detaylı bilginin yer aldığı başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN.

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