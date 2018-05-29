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Bugün Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 200 Kamu Personel Alımı Yapılacak

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından 200 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. DPB aracılığıyla bugün yayımlanan ilanda alımın farklı kadrolara KPSS puanı ile yapılacağı belirtildi.

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Bugün Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 200 Kamu Personel Alımı Yapılacak

Adli Tıp Kurumu en az lise mezunu adaylar arasından 200 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. DPB aracılığıyla bugün yayımlanan ilanda alımın farklı kadrolara KPSS puanı ile yapılacağı belirtildi.

29 Mayıs 2018 Salı 17:06
Bugün Yayımlandı: En Az Lise Mezunu 200 Kamu Personel Alımı Yapılacak

Adli Tıp Kurumu tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

29 Mayıs 2018 tarihli ilanda Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 200 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca yapılacak kamu personeli alımında detaylar başvuru şartları ve kadro dağılımı şu şekilde...

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

Adli Tıp Kurumu tarafından DPB'de yayımlanan ilanda alım yapılacak kadrolar, alım sayısının bu kadrolara dağılımı ve istenen KPSS şartı ile mezuniyet şartı şu şekilde verildi:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)
  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
  • KPSS'den en az 70 almış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınacak. Başvurular 4 Haziran günü başlayacak olup 22 Haziran'a kadar devam edecek. Başvuru ekranı açıldığı anda telefonunuza bildirim almak istiyorsanız aşağıdaki platformlardan KPSSCAFE'yi takip edin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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