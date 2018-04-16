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Bugün Yayımlandı: Adnan Menderes Üniversitesi En Az Lise Mezunu 70 Hemşire Alıyor

Adnan Menderes Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından hemşire alımı yapacağını duyurdu.

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Bugün Yayımlandı: Adnan Menderes Üniversitesi En Az Lise Mezunu 70 Hemşire Alıyor

Adnan Menderes Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından hemşire alımı yapacağını duyurdu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:03
Bugün Yayımlandı: Adnan Menderes Üniversitesi En Az Lise Mezunu 70 Hemşire Alıyor

Adnan Menderes Üniversitesi, DPB'de yeni bir ilan yayımladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında bugün yayımlanan ilanda Ünivesite Başkanlığı, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 70 adet hemşire alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yapılacak kamu personeli alımında adayların KPSS puan sıralamasına bakılacak ve atamalar bu şekilde olacak.

Ünivesite hastanesi bünyesinde istihdam etmek üzere yapılacak personel alımında mezuniyet şartına göre kadro dağılımı şuı şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir:

  • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
  • 2016 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
  • Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

BAŞVURU

İlana başvurular şahsen yapılmaktadır. Başvuru yapacak adayların 30 Nisan2a kadar aşağıdaki evraklarla müracaatını yapması gerekmektedir.

  • Başvuru formu,
  • KPSS sonuç belgesi,
  • Mezuniyet belgesi,
  • 1 adet fotoğraf,
  • Kimik fotokopisi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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