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Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı!..

Yozgat Bozok Üniversitesi yayımladığı ilan ile ebe, laborant ve sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda görevlendirmek üzere lisans ve önlisans mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli personel olarak görevlendirilecek olanlar için başvuru tarihi 13 Ağustos 2018 son başvuru tarihi ise 29 Ağustos 2018 tarihi olarak belirlendi. Diğer detaylar şöyle;

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Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı!..

Yozgat Bozok Üniversitesi yayımladığı ilan ile ebe, laborant ve sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda görevlendirmek üzere lisans ve önlisans mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli personel olarak görevlendirilecek olanlar için başvuru tarihi 13 Ağustos 2018 son başvuru tarihi ise 29 Ağustos 2018 tarihi olarak belirlendi. Diğer detaylar şöyle;

13 Ağustos 2018 Pazartesi 08:13
Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı!..

Yozgat Bozok Üniversitesi yayımladığı ilan ile ebe, laborant ve sağlık teknikeri gibi pozisyonlarda görevlendirmek üzere lisans ve önlisans mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Sözleşmeli personel olarak görevlendirilecek olanlar için başvuru tarihi 13 Ağustos 2018 son başvuru tarihi ise 29 Ağustos 2018 tarihi olarak belirlendi. Diğer detaylar şöyle;

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN tarafından yayımlanan ilan şöyle;

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru Tarihi : 13/08/2018-29/08/2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar,

Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. 2016 yılı KPSS (B) (Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) grubu sınavına girmiş olmak,
  3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

  1. Öğrenim Belgesi fotokopisi,
  2. 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
  3. Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
  4. Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
  5. Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:

  1. Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
  2. Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.08.2018 08:51
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bozok üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı
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