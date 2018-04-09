Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı Yapacak (Son Başvuru Tarihi 20 Nisan)

Bozok Üniversitesi rektörlüğünden geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda sözleşmeli 75 hemşire alımı yapılacağı duyurulmuş ilgili duyuruda, "Üniversitem iz hastanesinde veya R ektörlükçe görevlendirilecek diğer birim lerde, 2016 Y ılı K PSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı K an u n ’un 4/B m addesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı B K K ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Ç alıştırılm asına İlişkin E saslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistem ine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili bilgilere Ü niversitem izin w w w .bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir" ifadelerine yer verilmişti.

Hemşirelik bölümü lisans mezunu adayların yapabileceği başvurular için KPSS şartı aranıyor. Adayların 2016 KPSS2'ye girmiş olması ve aşağıdaki genel şartları taşıması gerekli :

BAŞVURULAR 20 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek. Başvurular talep edilen belgelerle birlikte Bozok Üniversitesi Personel dairesine şahsen yapılacak. başvuru sonuçları üniversitenin resmi sitesinden duyurulacak. Başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecek. Adaylar yazılı ya da sözlü sınav sürecine girmeyecekler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

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