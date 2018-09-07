bozok üniversitesi çok sayıda sözleşmeli personel alacak

Yozgat bozok üniversitesi Devlet personel başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden 93 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Yayınlanan ilan şöyle:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, Lisans mezunları için 2018 Yılı KPSS (B grubu), Önlisans mezunları için 2016 Yılı KPSS puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SIRA NO UNVANI SAYI ARANAN NİTELİKLER 1 Hemşire 91 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 2 Sağlık Teknikeri 1 Biyomedikal cihaz teknolojisi önlisans mezunu olmak. 3 Diğer Sağlık Personeli 1 Odyoloji bölümü lisans mezunu olup belgelendirmek şartıyla çocuklarda perifer ve santral işlemleme; vestibüler değerlendirme ve rehabilitasyon ve odyolojide elektrofizyolojik uygulamalar konularında eğitim almış olmak.

Başvuru Tarihi : 07/09/2018-21/09/2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar,

Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2016 yılı ve 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndan ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

Öğrenim Belgesi fotokopisi, Önlisans mezunları için 2016 KPSS, Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 3- Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir. Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır. Başvurulan unvanda tecrübe istenmişse; tecrübe belgesi.

AÇIKLAMALAR: