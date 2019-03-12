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BOTAŞ Kamu Personeli Alacak! İşte Başvuru Şartları...

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) 4 kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

BOTAŞ Kamu Personeli Alacak! İşte Başvuru Şartları...

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BOTAŞ) 4 kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

12 Mart 2019 Salı 19:01
BOTAŞ Kamu Personeli Alacak! İşte Başvuru Şartları...

4 Kişilik Personel Alım Duyurusu İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, 13.03.2019-19.03.2019 Tarihleri ArasındaTürkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.

Ankara Doğal Gaz Alım ve İhracat Daire Başkanlığı ve Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı bölümünde görevlendirilecek 3 Uzman Yardımcısı için İİBF ve İktisat ve İşletme mezunu olmak şartı ile birlikte KPSS P3 puan türüne göre alınacak.

  • 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
  • 2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  • 3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
  • 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat eden adayların 13.03.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (13/03/1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir
  • Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

Tekirdağ LNG İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak 1 Mühendis için Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinden mezun olmak şartı ile birlikte KPSS P1 puan türü şartı da aranıyor.

  • 1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
  • 2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  • 3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.
  • 4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat eden adayların 13.03.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (13/03/1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir.
  • Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER

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botaş kamu personeli alacak işte başvuru şartları
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