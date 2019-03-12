BOTAŞ Kamu Personeli Alacak! İşte Başvuru Şartları...

4 Kişilik Personel Alım Duyurusu İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, 13.03.2019-19.03.2019 Tarihleri ArasındaTürkiye İş Kurumunun http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.

Ankara Doğal Gaz Alım ve İhracat Daire Başkanlığı ve Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı bölümünde görevlendirilecek 3 Uzman Yardımcısı için İİBF ve İktisat ve İşletme mezunu olmak şartı ile birlikte KPSS P3 puan türüne göre alınacak.

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat eden adayların 13.03.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (13/03/1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir

Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az C seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

Tekirdağ LNG İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınacak 1 Mühendis için Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinden mezun olmak şartı ile birlikte KPSS P1 puan türü şartı da aranıyor.

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. 5- İlana müracaat eden adayların 13.03.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (13/03/1984 tarihinden sonra doğanlar) gerekmektedir.

Son 5 yıl içerisinde İngilizce YDS'den en az B seviyesinde puan almış olmak (YÖK tarafından yayınlanan güncel yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu'na göre dengi puanlar da kabul edilecektir.)

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