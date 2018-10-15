birleşmiş milletler viyana ofisi nezdinde türkiye daimi temsilciliği sözleşmeli personel alacak

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 Sözleşmeli Sekreter alımı yapacağını duyurdu.

T.C. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VİYANA OFİSİ NEZDİNDE TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek (Almanca bilmek tercih sebebidir), Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) Özgeçmiş (CV), Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.) Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde yapılacaktır. Sınav konuları:Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat) İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik ( 1 Saat)

Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 10.00’da Daimi Temsilciliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 1 Kasım 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Daimi Temsilciliğimizin Rennweg 17/3, 1030, Viyana, Avusturya adresine ulaşacak şekilde veya hafta içi her gün 09.30-13.00 saatleri arasında şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Daimi Temsilciliğimiz sorumlu değildir.

SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Rennweg 17/3, 1030, Viyana-Avusturya

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Rennweg 17/3, 1030, Viyana-Avusturya

Tel: (43-1) 714 20 95-98 Fax: (43-1) 714 20 99 E-mail: tr-delegation.unov@mfa.gov.tr

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA