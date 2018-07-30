Beyrut Büyükelçiliği Sözleşmeli Personel Alacak!..

Beyrut Büyükelçiliği Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilanla sözleşmeli sekreter alımı yapacağını duyurdu.

T.C.BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİ Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C. Beyrut Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak, En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, Kamu haklarından yoksun bulunmamak, Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak, Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir), Çok iyi derecede Arapça ve Türkçe bilmek, Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER: Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e- mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir) Özgeçmiş (CV), Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.) Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf, Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir. SINAV: Sınava girerken pasaport veya kimlik kartının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. a)Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 11:00’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde yapılacaktır. Sınav konuları: Türkçe’den Arapça’ya çeviri (1 saat) Arapça’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat)

b)Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 31 Ağustos 2018 Cuma günü saat 11:00’da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları: (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV)BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 10 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz adresine (Rabieh, Zone II, 1st Street Metn, Lebanon) ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-16:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V)SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Lazarists Binası, 1. Kat, A Blok

Amir Bachir Sok. Merkez Bölge Beyrut/ Lübnan

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Lazarists Binası, 1. Kat, A Blok

Amir Bachir Sok. Merkez Bölge Beyrut/ Lübnan

Tel : +961 (0) 4 52 80 61/62/63

Fax : +961 (4) 40 75 57

E-mail: ambassade.beyrouth@mfa.gov.tr