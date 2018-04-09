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Beklenen Açıklama Geldi: 335 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Memur olmak isteyen binlerce adayın beklediği açıklama az önce geldi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile memur alımı başvuru ekranı açıldı. Başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınacak.

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Beklenen Açıklama Geldi: 335 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Memur olmak isteyen binlerce adayın beklediği açıklama az önce geldi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile memur alımı başvuru ekranı açıldı. Başvurular e Devlet kapısı üzerinden alınacak.

09 Nisan 2018 Pazartesi 09:26
Beklenen Açıklama Geldi: 335 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Beklenen açıklama az önce geldi ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı ilanında İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde istihdam etmek üzere 335 personel alımı yapacağını belirtti. 

DPB'de yayımlanan duyuruda başvuruların 9 Nisan günü E Devlet üzerinden alınmaya başlayacağına yer verildi. 9 Nisan'ın gelmesi ile birlikte memur adayları başvuru ekranını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe olarak başvuru ekranını ve memur alımı başvuru şartlarını adaylarla paylaşıyoruz.

HANGİ POZİSYONLARA KAÇ KİŞİ ALINIYOR?

BAŞVURU ŞARTLARI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personel alımına başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşıyor olması,  01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması, 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan, lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHLERİ

İlana başvurular e Devlet kapısı üzerinden internetten yapılacak. Yukarıdaki şartlara uyan adaylar, aşağıdaki bağlantı adresi üzerinden müracaatlarını yapabilirler. İlana başvurular 17 Nisan tarihine kadar alınacak. Başvuru ekranı 17 Nisan günü saat 18.00'da kapanacak.

Başvuru ekranına gitmek ve başvurunuzu yapmak için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Liseİnsan 3 saat önce

Liselilerde her alımda alınsın sesimiz olun bir kibrit karanlığı aydınlatır

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Musty 2 saat önce

Helal olsun azmine umuduna hayran kaldım:))

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