Beklenen Açıklama: En Az Lise Mezunu 200 Kamu Personel Alımı Başvuru Ekranı Açıldı

Beklenen açıklama geldi ve Adli Tıp Kurumu kamu personeli alımı başvuruları başladı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından 200 adet personel alımı yapılacağına yer verildi. Açıklamada başvuruların 4 Haziran günü başlayacağına yer verildi. 4 Haziran'ın gelmesi ile başvuru yapacak adaylar, başvuru ekranını araştırmaya başladı.

Adli Tıp Kurumu ise yaptığı son dakika açıklamasında 200 sözleşmeli kamu personeli alımı başvuru ekranının açıldığına yer verdi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Son başvuru günü olan 22 Haziran 2018 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. ( 01 Ocak 1981 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Son müracaat tarihi itibarıyla istihdam edilecek sözleşmeli personel pozisyonu için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

2016 KPSS'den en az 70 almış olmak.

ALIM YAPILAN KADROLAR VE MEUZNİYET ŞARTI

BAŞVURU EKRANI

Başvurular 22 Haziran tarihine kadar aşağıdaki bağlantı adresinden alınacak.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

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