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Başvurular Bugün Başladı: Mülakatsız 255 Kamu Personel Alımı

Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı ile yapılacak kamu personeli alımında başvurular bugün başladı.

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Başvurular Bugün Başladı: Mülakatsız 255 Kamu Personel Alımı

Osmangazi Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. KPSS puanı ile yapılacak kamu personeli alımında başvurular bugün başladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:01
Başvurular Bugün Başladı: Mülakatsız 255 Kamu Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kamu personeli alım ilanı DPB'de yayımlandı.

Osmangazi Üniversitesi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından DPB'de yayımlanan ilanda en az lise mezunu 255 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Farklı kadrolarda isithdam etmek üzere yapılacak kamu personeli alımında adayların KPSS'den geçerli bir paun almış olmaları istendi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitenin Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde ve Turizm Fakültesi, Eğitim ve Uygulama Otelinde istihdam etmek üzere yapılan kamu personeli alımında kadro dağılımı şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Askerlik Durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak. askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  • İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak. 

Başvuru Formu
1 Fotoğraf
Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
Sağlık Beyanı
Adli Sicil kaydı
Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi
KPSS sınav sonuç belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Çalışma Belgesi ve SGK Prim Dökümü
10. İlanda belirtilen sertifikalar
 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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