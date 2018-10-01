balıkesir üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor

Balıkesir Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzeriden yayınladığı ilan ile sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 15 hemşire, 3 diğer sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu.
BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
Genel Şartlar: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvurularda bulunduğu pozisyonun nitelik kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adayların ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde aşağıda istenilen belgelerle birlikte Balıkesir Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, faks veya internet yoluyla yapılan müracaatlar ile süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eksik belge ile başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.) 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
Diploma aslı ve fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
2016 yılı KPSS sonuç belgesi.
Sağlık Bakanlığından onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası (Katılım belgesi kabul edilmeyecektir) veya aranılan mesleki deneyime ait kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi (Staj dönemi tecrübe olarak kabul edilmeyecektir)
SGK prim günlerini gösterir belge.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Hemşire pozisyonunun iki katı, Diğer Sağlık Personelinin dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
TAKVİM
1-15 Ekim 2018 : Başvurular
16-30 Ekim 2018: Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması
İLETİŞİM
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Dahili : 1424
Mail Adresi: idariper@balikesir.edu.tr
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