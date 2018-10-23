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Bakanlık ve Üniversiteler Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

İçişleri Bakanlığı ve üniversiteler çok sayıda sözleşmeli kamu personeli alımı yapmak için ilana çıktılar. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ait başvuru detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

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Bakanlık ve Üniversiteler Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

İçişleri Bakanlığı ve üniversiteler çok sayıda sözleşmeli kamu personeli alımı yapmak için ilana çıktılar. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ait başvuru detayları haberimizin devamında yer almaktadır.

23 Ekim 2018 Salı 11:24
Bakanlık ve Üniversiteler Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

İçişleri Bakanlığı ve üniversiteler çok sayıda sözleşmeli kamu personeli alımı yapmak için ilana çıktılar. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ait başvuru detayları şöyle;

Bakanlık ve Üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere çok sayıda sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak.

19 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Sözleşmeli Personel (atölye elemanı - akortçu) alımı yapacak. Başvurular 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ilgili Müdürlüğe yapılabilir. Başvuru yapacak adaylardan en az ilkokul mezunu olmaları bekleniyor.

Detaylar için tıklayınız

Ä°stanbul Devlet Opera ve Balesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄÃ¼ SÃ¶zleÅmeli Personel Alacak

19 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak. Alım yapılacak pozisyonlar hemşire, ebe, eczacı ve sağlık teknikeri olarak açıklandı. Başvurular 02 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

Detaylar için tıklayınız

Bozok Ãniversitesi 2016 ve 2018 KPSS ile SaÄlÄ±k Personeli Alacak!

16 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Hemşire, Diyetisyen, Psikolog ve sağlık teknikeri pozisyonlarına alınacak personellerin ilgili bölümlerden mezun olması bekleniyor.

Detaylar için tıklayınız.

Trakya Ãniversitesi SÃ¶zleÅmeli SaÄlÄ±k Personeli AlÄ±mÄ± Yapacak!

16 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Hemşire ve sağlık personeli alımı yapılacak ilana son başvuru tarihi 2 Kasım 2018 olarak belirlendi.

Detaylar için tıklayınız.

DÃ¼zce Ãniversitesi SÃ¶zleÅmeli SaÄlÄ±k Personeli Alacak

16 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Kocaeli Üniversitesi Programcı pozisyonunda görevlendirilmek üzere Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun şartıyla sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak.

Detaylar için tıklayınız

Kocaeli Ãniversitesi KPSS 60 Puanla SÃ¶zleÅmeli Memur AlÄ±mÄ± Yapacak!

11 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Hemşire ve sağlık personeli olarak görevlendirilecek personellerin lisans, önlisans ve lise düzeyinde mezuniyet belgesine sahip olması gerekiyor.

Detaylar için tıklayınız

KÄ±rÄ±kkale Ãniversitesi En Az Lise Mezunu SÃ¶zleÅmeli SaÄlÄ±k Personeli Alacak!

10 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. En az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranan ilanda 47 hemşire istihdam edilecek.

Detaylar için tıklayınız.

SelÃ§uk Ãniversitesi SÃ¶zleÅmeli SaÄlÄ±k Personeli Alacak

12 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu.

Detaylar için tıklayınız

Ä°Ã§iÅleri BakanlÄ±ÄÄ± NÃ¼fus MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄÃ¼'ne SÃ¶zleÅmeli Memur AlÄ±mÄ± Yapacak!..

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Son Güncelleme: 23.10.2018 13:18
Anahtar Kelimeler:
bakanlık üniversiteler kamu personeli alımı yapıyor
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Ziraatci 28 dakika önce

Hep hemsire saglik ..ziraat cilere ne olacak

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