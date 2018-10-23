Bakanlık ve Üniversiteler Kamu Personeli Alımı Yapıyor!

İçişleri Bakanlığı ve üniversiteler çok sayıda sözleşmeli kamu personeli alımı yapmak için ilana çıktılar. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ait başvuru detayları şöyle;

Bakanlık ve Üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere çok sayıda sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak.

19 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Sözleşmeli Personel (atölye elemanı - akortçu) alımı yapacak. Başvurular 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00’ye kadar ilgili Müdürlüğe yapılabilir. Başvuru yapacak adaylardan en az ilkokul mezunu olmaları bekleniyor.

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19 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alacak. Alım yapılacak pozisyonlar hemşire, ebe, eczacı ve sağlık teknikeri olarak açıklandı. Başvurular 02 Kasım 2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.

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16 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Hemşire, Diyetisyen, Psikolog ve sağlık teknikeri pozisyonlarına alınacak personellerin ilgili bölümlerden mezun olması bekleniyor.

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16 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel alımı yapacak. Hemşire ve sağlık personeli alımı yapılacak ilana son başvuru tarihi 2 Kasım 2018 olarak belirlendi.

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16 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Kocaeli Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Kocaeli Üniversitesi Programcı pozisyonunda görevlendirilmek üzere Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun şartıyla sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak.

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11 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Kırıkkale Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. Hemşire ve sağlık personeli olarak görevlendirilecek personellerin lisans, önlisans ve lise düzeyinde mezuniyet belgesine sahip olması gerekiyor.

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10 Ekim 2018 tarihinde yayımlanan ilan ile Selçuk Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu. En az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranan ilanda 47 hemşire istihdam edilecek.

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12 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu.

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