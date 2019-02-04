Bakanlık 43 Şehire Avukat Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile 43 farklı şehre avukat alınacak. İşte başvuru şartları ve alım yapılacak iller...

Bakanlık tarafından alım yapılacak iller şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Son müracaat tarihi itibariyle Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

65 yaşını bitirmemiş olmak,

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

Sınav işlemlerinde, geçerli durumda olmak kaydıyla; Hukuk Fakültesi mezunu olarak KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden puanı olmak.

Hukuk Fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr https://birim.ailevecalisma.gov.tr/personel ) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 04/02/2019 - 12/02/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.

Adaylar, (e-devletten alınabilen) öğrenim belgesini, ( diploma, mezuniyet belgesi, yabancı ülkelerde bulunan okullardan mezun olanların YÖK onaylı denklik belgesi ile birlikte),

KPSS sonuç belgesini, avukatlık ruhsatı ve/veya staj bitirme belgesi, Türkiye Barolar Birliğinden alınacak avukatlık ruhsatı başvuru belgesi, imzalı özgeçmişlerini başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir.

Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan başvuru formu, başvuru süresinin bitiminden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Emek Mah. 17. Cad. No:13 Kat :2 Emek/ANKARA adresine şahsen, herhangi bir yakını aracılığıyla veya posta ile ulaştırılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler sebebiyle zamanında ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adaylar burada yer alan başvuru kılavuzunu detaylıca incelemelidir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA