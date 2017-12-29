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Bakan Arslan'dan PTT 1750 Personel Alımı Hakkında Açıklama Geldi

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'nin gerçekleştireceği 1750 Personel alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Danıştay Kararı sonrasında beklemeye koyulan ve geçtiğimiz gün yayımlanan KHK ile işe alımları kesinleşen 1750 kişinin 10 gün içerisinde işe başlatılacağı öğrenildi. 

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Bakan Arslan'dan PTT 1750 Personel Alımı Hakkında Açıklama Geldi

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'nin gerçekleştireceği 1750 Personel alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Danıştay Kararı sonrasında beklemeye koyulan ve geçtiğimiz gün yayımlanan KHK ile işe alımları kesinleşen 1750 kişinin 10 gün içerisinde işe başlatılacağı öğrenildi. 

29 Aralık 2017 Cuma 16:05
Bakan Arslan'dan PTT 1750 Personel Alımı Hakkında Açıklama Geldi

Bakan Arslan'dan PTT 1750 Personel Alımı Hakkında Açıklama Geldi

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'nin gerçekleştireceği 1750 Personel alımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Danıştay Kararı sonrasında beklemeye koyulan ve geçtiğimiz gün yayımlanan KHK ile işe alımları kesinleşen 1750 kişinin 10 gün içerisinde işe başlatılacağı öğrenildi. 

PTT'DEKİ TAŞERONLARA KADRO VAR MI?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'de çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin bir soru üzerine, anonim şirket olarak iş ve işlemlerini yürüten PTT'nin elemanlarının kadroya geçmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Arslan , PTT'nin 1750 kişilik alımla ilgili , "Güvenlik soruşturmaları devam ederken Danıştay'ın aldığı yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde onları başlatamadık ancak bir düzenleme yapıldı. İnşallah 10 gün içinde işlerine başlamış olacaklar." dedi. 

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Son Güncelleme: 29.12.2017 16:21
Anahtar Kelimeler:
PttPTT Personel Alımı
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mete 2 saat önce

PTT..Taşeronlar her işi yapsın kurum adı kirlenmesin 14 bin taşeron it gibi çalıştırılsın memurun aldığı maaşın 3 te 1 ini alamasın hiç bir sosyal hakkı olmasın yemek yol parasını cebinden versin ama iş samimiliğe gelince en samimi kurumuyuz yersen......

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