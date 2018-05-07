Az Önce Yayımlandı: SDÜ 93 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

Süleyman Demirel Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

SDÜ tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda hemşire ve diğr sağlık personeli kadrolarında istihdam etmek üzere 93 adet personel alımı yapılacağı bildirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Başmüdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personellerin giderleri özel bütçeden karşılanacak. Alınacak personellerde aranan özel şartlar ve mezuniyet şartı ile kadro dağılımı şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların yukarıdaki özel şartların yanı sıra aşağıdaki şartları da taşıyor olması gerekmektedir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanı, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için de KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin 2 nci alt bendi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte 21 Mayıs tarihine kadar Üniversite Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

Başvuru formu,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Mezuniyet belgesi fotokopisi,

2016 KPSS (B) sınav sonuç belgesi.

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