Az Önce Yayımlandı: KPSS'li ve KPSS'siz 25 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Kocaeli Üniversitesi tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

1 Mayıs tarihli DPB ilanında Kocaeli Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 25 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Farkl ıakdrolara yapılan kamu personeli alımı için adaylar başvurularını 2 Mayıs tarihinden itibaren yapabilecek.

ALIM YAPILAN KADROLAR, MEZUNİYET VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

-2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

Eczacı kadrosuna KPSS'siz personel alımı yapılacak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 15 gün içinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosu Umuttepe Merkez Yerleşkesi 41380 Umuttepe-İZMİT/KOCAELİ adresine yapılacak.

KPSS sonuç belgesi.

Nüfus cüzdan fotokopisi.

Diplomanın fotokopisi.

Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Başvuru Formu

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