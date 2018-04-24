Az Önce Yayımlandı: Jandarma En Az Lise Mezunu Kamu Personel Alımı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından DPB'de iki adet ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfasında az önce yayımlanan ilanda Jandarma Genel Komutanlığı, bilişim personeli ve pilot kadrosunda istihdam etmek üzere toplamda 16 adet personel alımı yapacak.

Az önce yayımlanan ilana başvurular da bugün itibariyle başladı.

BAŞVUUR ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü olan) 10 Mayıs 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12‟nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyiĢine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

657 Devlet Memurları Kanunu 53‟üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak Ģekilde muaf olmak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI (BİLİŞİM PERSONELİ)

PİLOT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU

İlana başvurular www.jsga.edu.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Başvurular 10 Mayıs'ta sona erecek.

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