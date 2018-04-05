Az Önce Yayımlandı: Bozok Üniversitesi 75 Hemşire Alımı Yapacak

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı.
6 Nisan tarihli DPB ilanında Bozok Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere hemşire kadrosuna 75 personel alımı yapacağını duyurdu. H em şirelik bölümü lisans mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında KPSS puanı hesaplanacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 8 ’inci m addesinde belirtilen şartları taşım ak,
- 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girmiş olmak,
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurum undan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etm esi nedeniyle kuram larınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
BAŞVURU
İlana başvurular Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki evraklarla birlikte 20 Nisan'a kadar şahsen yapılacak. Başvuru detayları şu şekilde;
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