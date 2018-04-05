Az Önce Yayımlandı: Bozok Üniversitesi 75 Hemşire Alımı Yapacak

Bozok Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere 75 adet hemşire alımı yapılacağı bildirildi.