Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Az Önce Yayımlandı: Bozok Üniversitesi 75 Hemşire Alımı Yapacak

Bozok Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere 75 adet hemşire alımı yapılacağı bildirildi.

banner396

Az Önce Yayımlandı: Bozok Üniversitesi 75 Hemşire Alımı Yapacak

Bozok Üniversitesi tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası üzerinden yeni bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda üniversite bünyesinde istihdam etmek üzere 75 adet hemşire alımı yapılacağı bildirildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 23:56
Az Önce Yayımlandı: Bozok Üniversitesi 75 Hemşire Alımı Yapacak

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı.

6 Nisan tarihli DPB ilanında Bozok Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere hemşire kadrosuna 75 personel alımı yapacağını duyurdu. H em şirelik bölümü lisans mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında KPSS puanı hesaplanacak. 

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 8 ’inci m addesinde belirtilen şartları taşım ak,
  • 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girmiş olmak,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurum undan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etm esi nedeniyle kuram larınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU

İlana başvurular Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki evraklarla birlikte 20 Nisan'a kadar şahsen yapılacak. Başvuru detayları şu şekilde;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Hemşire AlımıBozok üniversitesi Personel AlımıDpb Ilan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DPB Duyurdu: Gazi Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
DPB Duyurdu: Gazi Üniversitesi KPSS ile Mülakatsız Kamu Personeli Alım İlanı Yayımlandı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 125 Personel Alınacak (Başvurular Başlıyor)
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne 125 Personel Alınacak (Başvurular Başlıyor)
İstanbul Üniversitesine 301 Sözleşmeli Kamu Personeli Alınıyor (KPSS 55 Puan Şart)
İstanbul Üniversitesine 301 Sözleşmeli Kamu Personeli Alınıyor (KPSS 55 Puan Şart)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim